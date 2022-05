Beim Reparieren eines Baggers tödlich verletzt

Am Donnerstag gegen 8.15 Uhr wurde ein 70-jähriger Pensionist in der Garage seines landwirtschaftlichen Anwesens in Vorderweißenbach vom Rauchfangkehrer leblos am Boden liegend aufgefunden. Das Team des NEF Zwettl/Rodl konnte nur mehr den Tod des Pensionisten feststellen. Aufgrund einer festgestellten massiven Gewalteinwirkung auf den Kopf des Verstorbenen wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet.