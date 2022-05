Yusuf Demir nur als Fan in der Türkei?

Die Körpersprache sei jetzt eine andere, er brauche seine Jungs nicht zu motivieren – laut Ferdinand Feldhofer hat das freie Wochenende „zum Durchschnaufen“ seinen Zweck erfüllt. Die Gerüchteküche hat es auch angeheizt. Weil Yusuf Demir in der „Pause“ mit Rapids Erlaubnis mit seinem Vater in die Türkei geflogen war. Verhandlungen mit dem neuen Meister? Zoki Barisic will davon nichts wissen: „Alle in seiner Familie sind Trabzonspor-Fans“, behauptet Rapids Sportchef und versichert: „Ich habe keine Anfrage erhalten.“