Rapid-Boss Bruckner: „Wir haben den Verein geeint“

„Was Bruckner in seiner Präsidenten-Ära noch fehlt, ist ein Derbysieg. “Wir haben aber auch nie verloren“, schmunzelt der 57-Jährige über sechs Remis. Davor waren Grün und Violett auf allen Ebenen auf Konfrontation gepolt, jetzt hat sich die Rivalität auf den grünen Rasen verlagert. „Wir haben mit allen Vereinen ein vernünftiges Auskommen, werden aber unsere Standpunkte vehement vertreten.“ Das will er bis 2025. Im Herbst stehen in Hütteldorf Wahlen an. „Ich habe immer gesagt, dass ich mit zwei Perioden plane“, so Bruckner, der um jeden Fan kämpfen will: „Rapid muss nahbar, zum Angreifen sein.“ Derzeit rechnet er nicht mit einem Gegenkandidaten: „Wir haben den Verein ja wieder geeint. Es würde mich überraschen. Aber im Fußball ist vieles möglich.“ Auf Kühbauer als LASK-Trainer hätte bei Rapid auch keiner gewettet ...