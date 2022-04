Ab 18:30 Uhr LIVE: Rapid gegen Austria Klagenfurt

Rapid war in dieser Saison permanent mit vielen Ausfällen konfrontiert, da sollte sich auch die Abwesenheit des Cheftrainers verkraften lassen - meint zumindest Ferdinand Feldhofer vor dem Fußball-Bundesliga-Heimspiel am Mittwoch gegen Austria Klagenfurt. Der Steirer erlebt die Partie wegen der Roten Karte am Sonntag gegen Sturm nicht von der Bank, sondern von der Tribüne aus, deshalb rücken seine Assistenten Thomas Hickersberger und Matthias Urlesberger in die erste Reihe. Mit dem Live-Ticker von sportkrone.at sind Sie hautnah mit dabei!