Melodienstrauß für Mütter auf Schloss Thalheim

Mit Leib und Seele Mutter

Für die künstlerische Leiterin selbst ist eigentlich jeden Tag Muttertag. So steht für die Star-Geigerin selbst Muttersein an allererster Stelle. Und was wünscht sie sich anlässlich des Ehrentages am Sonntag? „Ich wünsche mir, dass die Aufgaben die eine Mutter Tag und Nacht erfüllt, mehr Anerkennung finden - nach wie vor wird etwa das Betreuen von Kindern als etwas Selbstverständliches gesehen, das neben Arbeit, Haushalt nebenher läuft. Das ist aber ein Fulltime-Job mit der grössten Verantwortung, die es gibt!“