In Europacup-Himmel sind’s nun drei Stufen

WSG hat großes vor

In einem Drei-Stufen-Plan: Mit einem Sieg bei der Admira am Samstag möchte sich die Truppe von Thomas Silberberger den fixen Platz im Quali-Gruppen-Duell im Europacup-Playoff sichern. Dann geht’s gegen Hartberg (Tivoli, 14. Mai) und Altach (im Ländle, 20. Mai) um den Heimvorteil in diesem Match (sprich Platz 1). Und dann darum, gegen den Fünften der Meistergruppe den Sprung in die Qualifikation der Conference-League auch zu finalisieren.