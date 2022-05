Joko und Klaas „versagen“ bei Vergraul-Aktion

Gespielte Empörung

ProSieben nahm die Anarcho-Aktion „Projekt 0,0 Prozent“ mit gespielter Empörung auf. „Dafür habt ihr gewonnen? DAFÜR? Uns fehlen die Worte“, twitterte der Sender am Abend. Am Donnerstag schrieb ProSieben dann: „War gestern irgendwas? Wir erinnern uns an nichts.“