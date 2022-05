Seestadt Aspern: Zumindest das „Foyer“ wird kühler

Bäume, Stauden, Wasserspiele

Nun soll das „Foyer“, also der zentrale Platz beim Ausgang der U2-Station - bisher ein grauer Brocken Leblosigkeit - begrünt und so kühler werden. Was geplant und angeblich noch in diesem Monat fertig ist: 25 XXL-Bäume (30 Jahre alt), 1000 Quadratmeter neue Stauden- und Gräserbeete, ein großes Wasserspiel, insgesamt weitere 13 Wasserquellen usw (siehe Foto ganz oben).