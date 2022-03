Seestadt: Vergessene Bäume kosten 800.000 Euro

Die Natur hat sich bei der Erfindung der Bäume durchaus etwas gedacht – nur bei allen Stadtplanern ist das Projekt Begrünung noch nicht angekommen. Die Seestadt Aspern ist so ein Beispiel: graue Straßen, Promenaden, Boulevards, an den Rändern maximal kleine grüne Stummeln. Die Stadt will das nun ändern – aber es geht ordentlich ins Geld.