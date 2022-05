Eine Stadt strotzt nur so vor Kraft und Energie

Strom und Co. sind die Stichwörter: „Wir wollen uns Energie-autark machen“, kommt Ortschef Wolfgang Viertler gleich auf den Punkt. Damit verbunden sind Fotovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden, die sensible Nutzung auf Freiflächen wird geprüft. „Mit der Gründung einer Energiegemeinschaft soll die Zivilgesellschaft direkt einen Vorteil daraus ziehen können“, erzählt Viertler seine Vision beim Blick von den Mauern des eleganten Schlosses Mittersill runter auf die Stadt. Eine Vision, die auch am Ende seiner Regentschaft fortgeführt werden wird. Seit 2004 steht der gebürtige Obersteirer Mittersill mit der Liste VIERT vor. Ein fünftes Mal tritt der heute 61-Jährige nicht an.