Warum derzeit künstliche Blumen so in Mode sind

Künstliche Blumen sind willkommene Geschenke. Vielleicht, weil sie keine Pflege brauchen und weil sie mittlerweile den echten Blumen zum Verwechseln ähnlich schauen. Denn: Hand in Hand mit der Technik verbesserte sich auch die Qualität der künstlichen Blumen in den letzten Jahren zusehends. Wie das ging? Man ging bei den künstlichen Blumen sozusagen zurück zu den Wurzeln, back to the roots.