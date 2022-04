„Beziehungen zu Putin nie wieder wie vor Krieg“

Europaministerin Karoline Edtstadler wird in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller recht deutlich: Die Beziehungen mit Russland können unter einem Präsidenten Wladimir Putin nicht mehr gekittet werden, eine Rückkehr „zu einer Art Normalität“ werde und könne es mit ihm nicht geben. Vor allem die Entwicklungen in Butscha oder Mariupol haben gezeigt, dass sich der russische Präsident an keine Konventionen hält und alle Regeln brechen würde. Die EU steht im Fall der Ukraine auch hinter den Kulissen fest zusammen - anders als sonst, wo es „immer wieder heftige Auseinandersetzungen“ gegeben hätte, so Edtstadler.