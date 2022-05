Nächstes Jahr folgt der Angriff

„Vom Spielverlauf her war das schon sehr ausgeglichen, aber beim Stand von 2:0 hätten wir den Sack zumachen müssen“, weiß Wulkaprodersdorf-Sektionsleiter Viktor Dragschitz. So machte der Gast, wie es der Fußball oft will, den Ausgleich zum 2:2 - und zwar „in einer Phase, wo wir die bessere Mannschaft waren“. Mario Horvath erlöste die Heimelf dann eine knappe Viertelstunde vor Schluss mit seinem zweiten Tor. „Bis auf einige Minuten in der ersten Halbzeit, wo wir schön ins Schwimmen gekommen sind, war das ein guter Auftritt“, weiß Dragschitz. Ein Sieg mit einem kleinen Schönheitsfehler also - der aber genauso drei Punkte bringt.