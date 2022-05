Ibiza-Trip: Matthäus kritisiert FC Bayern hart

Der deutsche Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat bei seiner Kritik an einer Ibiza-Reise eines Großteils der Fußballprofis des FC Bayern nach der Bundesliga-Niederlage am Wochenende nachgelegt. „Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hätten die Truppe nach einem 1:3 in Mainz niemals zwei Tage wegfliegen lassen“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne mit Bezug auf die beiden früheren Münchner Bosse.