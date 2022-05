Blutleerer Auftritt: Bayern-Stars in der Kritik

Wenn man zehn Jahre nacheinander immer Meister werde, komme der Zeitpunkt, wo man sage, man müsse jetzt einiges anders machen. „Ich will, dass wir den Weg erfolgreich weitergehen und nicht irgendwann sagen, scheiße, wir haben den Punkt verpasst.“ Auch Nationalspieler Joshua Kimmich sieht erhöhten Rede- und Handlungsbedarf bei den im DFB-Pokal und in der Champions League frühzeitig gescheiterten Bayern. „Die Leistung sollte uns zu denken geben. Natürlich sind wir letzte Woche deutscher Meister geworden. Trotzdem ist uns das in dieser Saison viel zu oft passiert“, sagte der Mittelfeldspieler und forderte: „Das müssen wir ganz klar analysieren, damit das in den nächsten zwei Spielen und vor allem in der nächsten Saison nicht mehr vorkommt.“