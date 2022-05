Sieg gegen Djokovic könnte Thiem Top-100 retten

Zum vorerst wohl letzten Mal steht Dominic Thiem in der am Montag veröffentlichten ATP-Tennis-Weltrangliste in den Top 100. Der 28-jährige Niederösterreicher, dem diese Woche 360 Zähler vom Vorjahres-Halbfinale in Madrid aus der Wertung fallen, liegt noch auf Platz 91. Allerdings müsste er in Madrid sehr weit kommen, unter Umständen sogar Novak Djokovic schlagen und das Halbfinale erreichen, um die Top-100-Position zu halten.