Die besten Bilder vom Darts-Spektakel

Drei Tage lang herrschte am Schwarzlsee Ausnahmezustand: Die „Austrian Darts Open“ machten in der Steiermarkhalle zu Gast. Am Finaltag waren rund 5000 Fans, auf zwei Sessions aufgeteilt, dabei. Die „Steirerkrone“ war beim Turniersieg vom Holländer Michael van Gerwen live dabei. Klicken Sie sich durch die besten Bilder des Wochenendes.