Mitteldalmatien bietet Ihnen einen Traumurlaub!

Ein Urlaub in Mitteldalmatien bietet Ihnen die einzigartige Gelegenheit, die malerische Natur jener Landschaften, die Sie in der Kult-Serie „Game of Thrones“ genossen haben, zu bestaunen und auch dem neu eröffneten gleichnamigen Museum in Split einen Besuch abzustatten. Ein weiteres Highlight für alle Filmfans ist sicherlich die Insel Vis: Die am weitesten von der Küste des dalmatinischen Festlands entfernt liegende bewohnte Insel ist eine Oase unberührter Natur und authentischem Ambiente, reicher Geschichte und außergewöhnlicher lokaler Gastronomie und Wein. Vis ist wie geschaffen für all diejenigen, die Ruhe und Einsamkeit suchen, weshalb die Fortsetzung der Musical-Verfilmung „Mamma Mia 2 - Here We Go Again“ auf der Insel gedreht wurde.