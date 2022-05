Kennelbach bleibt in der höchsten Liga Österreichs

Das Spiel in Innsbruck war schnell in trockenen Tüchern, Miroslav Sklensky fixierte den ersten Sieg (3:1). Mathias Habesohn hatte gegen den Puertorikaner Oscar Birriel viel Mühe und musste sich am Ende mit 1:3 geschlagen geben. Kapitän Istvan Toth fixierte dann aber mit einem knappen 3:2 gegen Christoph Maier den endgültigen Klassenerhalt. Das Doppel Toth/Habesohn feierte einen ungefährdeten 3:0-Sieg gen Rivera/Maier. Habesohn rehabilitierte sich mit einem 3:2 gegen Stefan Leitgeb für die zuvor erlittene Niederlage.