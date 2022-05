Neue Technik-Uni kommt Land OÖ womöglich teuer

Was wird die neue Digital-TU in Linz Oberösterreich kosten? Die Materialien zum Gründungsgesetz lassen einen kräftigen Zugriff von Kanzler Karl Nehammer und Uni-Minister Martin Polaschek auf LH Thomas Stelzers Sparschwein befürchten, siehe Karikatur: „Ab dem (ersten) Studienjahr 2023/24 wird die Finanzierung der neuen Universität nicht mehr vom Bund allein, sondern gemeinsam mit dem Land Oberösterreich getragen“, heißt es da. Und: „Üblich ist in solchen Fällen die Zurverfügungstellung der erforderlichen baulichen Infrastruktur durch das jeweilige Bundesland“, steht geschrieben. Schon das Lehr- und Forschungsgebäude der Medizinfakultät der JKU in Linz – für etwa bloß ein Viertel der TU-Studenten im Endausbau – kostete das Land und die Gemeinden 105 Mio. Euro.