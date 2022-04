Topklub macht Jagd auf Barca-Star Ousmane Dembele

Geht Mbappe?

Mit der Verpflichtung will man auf einen möglichen Abgang Kylian Mbappes zu Real Madrid reagieren, wie „Sport Bible“ berichtet. Dieser war in den vergangenen Wochen und Monaten immer häufiger mit dem spanischen Tabellenführer in Verbindung gebracht worden, ein Wechsel galt bereits als so gut wie fix. Ob Dembele für frischen Wind in der französischen Hauptstadt sorgen kann, wird sich zeigen. Jedenfalls ist man bereit, dem Stürmer 17 Millionen Euro pro Jahr zu zahlen.