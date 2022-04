„Muss sich ändern!“ PSG-Keeper im Konkurrenzkampf

Pochettino sieht Positives

Trainer Mauricio Pochettino hingegen sieht durchaus Vorteile im Duell der beiden Torhüter. Der Konkurrenzkampf tue den Beiden gut, so der Argentinier. „In Zukunft wird sich jedoch etwas ändern“, so Pochettino weiter. Was der 50-Jährige damit meint, ist bislang unklar. Sowohl Donnarumma als auch Navas haben sich jedenfalls für einen Verbleib beim Ligue-1-Meister ausgesprochen.