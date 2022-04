PSG stellt verlockendes Angebot an Mbappe

Leidtragender bei dem möglichen Deal ist dabei Innenverteidiger Marquinhos. Wie die französische „L‘Equipe“ berichtet, soll in einem neuen Angebot an den 23-Jährigen nämlich von der Kapitänsbinde die Rede sein. Nach angeblichen Zweifel am brasilianischen Nationalteamspieler wolle der Klub das Amt umbesetzen und somit einen Abschied Mbappes verhindern. Nachdem ein Abgang des Ausnahmekönners in Richtung Madrid im Sommer bereits so gut wie festgestanden hatte, scheint das letzte Wort im Poker nun doch noch nicht gesprochen worden zu sein.