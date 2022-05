Mancuso, Veith und Co.: Hochzeit mit Ski-Prominenz

Eine dreitägige Hochzeitsfeier (unter dem Motto #sandratiedthegernot), die keine Wünsche offen ließ. In Sportgastein gaben sich Sandra Lahnsteiner, die unter anderem auch als persönliche Kondi-Trainerin von Ex-Ski-Queen Anna Veith gewerkt hatte, und Gernot Wagner, Sportlicher Leiter der Ski-Tourismusschule in Bad Hofgastein, am Samstag das Jawort. Anschließend wurde im Hotel Miramonte in Bad Gastein ausgelassen gefeiert.