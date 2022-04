„Einen Feuerwehr-Lockdown darf es nimmer geben“

Was dramatisch aussieht ist nur eine Übung und gehört eigentlich zum täglichen Brot der 17.006 Feuerwehrleute in Salzburg. Aktuell ist es aber etwas Besonderes. „So eine große Übung hatten wir schon lange nicht mehr“, erzählt Markus Schüller, Chef der Freiwilligen Feuerwehr Bruderhof in der Stadt Salzburg. „Während der vergangenen zwei Jahre war der Übungsbetrieb nur sehr eingeschränkt möglich“, so Schüller.