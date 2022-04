Eurofighter: Nur die Besten dürfen abheben

Was hat sich seit dem Krieg in der Ukraine verändert? „Wir führen den Flugbetrieb ganz normal fort, haben höchstens die Überwachung ein bisschen intensiviert“, erklärt Martin Leitner. Die Menschen aber schauen aufmerksamer in den Himmel. „Deswegen ist ist es so wichtig, dass alle über die Trainings Bescheid wissen.“