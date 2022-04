Eurofighter-Piloten wieder im Überschalltraining

Training in Höhe von 12.500 Metern

Geflogen werde beinahe über dem gesamten Bundesgebiet mit Ausnahme von Ballungsräumen sowie den Bundesländern Tirol und Vorarlberg. Um die Lärmbelastung für die Bevölkerung gering zu halten, werden die Beschleunigungsphasen der Eurofighter so kurz wie möglich gehalten. Außerdem wird in einer Höhe von 12.500 Metern trainiert, um den Überschallknall am Boden zu minimieren.