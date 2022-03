Beinahe-Crash zweier Eurofighter in Zeltweg

Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ am Samstag in seiner Online-Ausgabe berichtete, kam es im Vorjahr am Bundesheer-Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg beinahe zum Zusammenstoß zweier Eurofighter. Ursache soll ein Flugfehler eines Piloten gewesen sein. Der Vorfall wurde laut dem Medienbericht dem Verteidigungsministerium gemeldet, das ihn aber mit Verweis auf die militärische Geheimhaltung nicht kommentieren wollte.