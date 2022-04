Stolpersteine für Homosexuelle beim Blutspenden

Simone ist eine nette und hilfsbereite Person. Vor einigen Jahren wollte sie wieder einmal etwas Gutes tun. Also ging Simone Blut spenden. Beim Anamnesebogen füllte sie wahrheitsgemäß aus, was gefragt wurde. Die Frage nach ihrer sexuellen Orientierung ebenfalls, obwohl sie sich wunderte, was es jemand beim Blutspenden angeht, dass sie lesbisch ist?