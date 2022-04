Erneut Hausdurchsuchungen an mehreren Standorten

Die Ermittlungen zu dem Müllkartell waren im März 2021 öffentlich geworden, als österreichweit an über 20 Standorten Nachschau gehalten wurde. Die Energie AG in Oberösterreich, die steirische Saubermacher AG und Brantner in NÖ bestätigten damals Hausdurchsuchungen bei sich. Es geht um den Verdacht auf verbotene Absprachen zum Schaden der Industrie und der Abfallwirtschafts-Verbände, Gemeinden und letztlich deren Bürgern.