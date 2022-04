Eigenes Label kreiert: Tanz-Königin mit Modefaible

Ihr Vater ist Tiroler, die Mutter Marokkanerin. Aufgewachsen ist die amtierende Staatsmeisterin im Breakdance sowohl im Heimatland der Mama als auch in jenem vom Papa. „Den Sommer verbrachten wir bis zu meiner Schulzeit in Österreich, den Winter in Nordafrika“, erinnert sich Sina, ehe sich ihre Eltern für Innsbruck als Lebensmittelpunkt entschieden haben.