Verkehrsreglerin auf Baustelle von Lkw überfahren

Fataler Unfall am Dienstag in Seefeld in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land): Eine 38-jährige Einheimische, die im Bereich einer Baustelle den Verkehr regelte, wurde von einem Lkw erfasst und geriet unter den rechten Vorderreifen. Die Frau musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.