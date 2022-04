Hilfe, Sturm gehen die Spieler aus!

Viele Sorgenfalten

Nicht die einzigen Sorgenfalten beim Sturm-Trainer: „Einige sind vom Rapid-Spiel angeschlagen, Gazibegovic ist zudem krank.“ Nichtsdestotrotz: „Wir haben eine gute Kader-Dichte. Ich bin überzeugt, dass jene, die zuletzt weniger gespielt haben, es gut machen werden “, sagt Ilzer. Die Hoffnung, dem Liga-Krösus ein Bein zu stellen, lebt jedenfalls. Der Grund: Das anstehende Cup-Finale der Bullen am Sonntag! Ein Blick zurück zeigt: Salzburg rutschte vor dem Endspiel in der Liga öfters aus:

2021: Daheim kam man gegen den WAC nicht über ein 1:1 hinaus!

2019: Wieder versalzte der WAC (mit Coach Ilzer) die Cup-Generalprobe, gewann zuhause 2:1!

2015: Nur ein 1:1 in Wien gegen die Austria!

2014: WAC legte die Bullen in Wolfsberg mit 2:0 flach!

Angesichts des Cup-Finales wird Salzburg wohl wieder rotieren, auch die Meisterfeier steckt den Bullen vielleicht noch in den Knochen. Die Chance für Sturm?