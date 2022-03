Ireland Baldwin: Panikattacke nach Tasse Kaffee

Es ist nicht das erste Mal, dass Ireland Baldwin mit ihren Fans offen über ihre Panikattacken und Angstzustände spricht. Dieses Mal zeigt sich die hübsche 26-Jährige aber so emotional wie noch nie. Das Foto, das Baldwin auf Instagram mit ihren Fans geteilt hatte, zeigt sie zusammengekauert am Boden ihres Badezimmers, völlig erschöpft und sichtlich am Ende. Ein sehr privater Moment, denn das Model erlitt gerade eine Panikattacke.