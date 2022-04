Rumäne ging mit Skihaube seines Sohnes einbrechen

„Golddukaten kenne ich nur aus dem Fernsehen“

Die Sturmhaube, mit der er maskiert war, wurde in seiner Wohnung gefunden. „Die verwendet mein Sohn zum Skifahren“, rechtfertigte sich der Rumäne. Auch die Packungen Schrauben, die in seinem Kleiderschrank lagen, will er selbst gekauft haben. „Die Seriennummer passt aber zur Rechnung des Opfers“, stellt Richter Nauta klar. Und was mit den Golddukaten sei, die der Lebensgefährtin des Schlossbewohners gestohlen wurden?“ - „Golddukaten kenne ich nur aus dem Fernsehen", so der 34-Jährige.