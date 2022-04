Hartberg-Stürmer Tadic: „Ich war oft der Buhmann“

Tadic hofft, dass der Knoten nun endlich geplatzt ist. Morgen im Abstiegskrimi gegen Altach will der viel gescholtene Torjäger gleich nachlegen: „Wir könnten damit im direkten Duell gegen den Abstieg einen wichtigen Schritt setzen“, so der Routinier. Was es dafür braucht? „Einen mutigen Auftritt wie gegen die Admira. Und Effizienz vor dem Tor!“ Christoph Kothgasser