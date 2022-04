Jugendbande wurde auf der Flucht festgenommen

Vier Tankstellen ausgeraubt

Weitere Ermittlungen zeigten, dass die Bande vier Tankstellen – die letzte am Ostermontag – in Wien ausgeraubt hatte. In den Verhören zeigten sich zwei Burschen (14 und 16) zu diesen Vorwürfen geständig. Die vier männlichen Verdächtigen sind in Haft, die beiden Mädchen wurden angezeigt.