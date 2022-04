71-jähriger E-Biker verletzt sich am Kopf

Ein 71-Jähriger war mit seinem E-Bike am 23. April in der Gemeinde Walchse auf der Hausbergstraße unterwegs. Der Einheimische war gerade auf Höhe des Fußballplatzes, als er stürzte. Er zog sich beim Sturz erhebliche Verletzungen im Gesicht und am Kopf zu. Noch am Unfallort wurde er erstversorgt, dann wurde der Mann zur weiteren Behandlung mit der Rettung ins Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.