Alles wird teurer - wo wir sparen können!

Es gilt das Motto: Hilf Dir selbst!

Da sich die Politik bisher auf eher symbolische Maßnahmen zur Abfederung der Inflation beschränkte, ist Eigeninitiative gefragt. Doch in welchen Bereichen lässt sich tatsächlich effektiv sparen? Experten empfehlen vor allem beim Konsumverhalten und beim Verkehr anzusetzen. Wer die Prospekte der Supermärkte studiert und Preise vergleicht, der fährt am Ende günstiger. Es gibt bereits zahlreiche Apps, die das für uns übernehmen. Laut den Entwicklern der deutschen Einkaufs-App „smhaggle“ ist mit dieser Methode eine Ersparnis von bis zu 30 Prozent möglich. In Österreich verfolgt „marktguru“ ein ähnliches Prinzip. Aber auch zahlreiche Lebensmittelketten bieten bereits eigene Apps an, die auf Sonderangebote und Rabattaktionen aufmerksam machen.