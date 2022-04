Haus des Meeres muss sein Tropenhaus renovieren

Die Pandemie traf auch das Haus des Meeres schwer: Zu Beginn war etwa kein Desinfektionsmittel am Markt. Die Wiener Essenz Apotheken rund um Familie Job stellte es eigens für den Aqua-Zoo her. Später, als Corona-Tests zum Besuch benötigt wurden, eröffneten die Jobs kurzerhand eine Teststation vor Ort, die sogar sonntags geöffnet hatte. Und auch jetzt, als die Neuigkeiten vom sanierungsbedürftigen Tropenhaus bekannt wurden, sprang die Familie ein: Die Essenz-Apotheken spendeten spontan 5000 Euro. „Es ist schön, in schweren Zeiten einen verlässlichen Partner zu haben“, freut sich Michael Mitic. Aber für das Vorhaben werden Mittel in Höhe einiger Hunderttausend Euro notwendig sein.