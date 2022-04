Gericht soll Wacker Innsbruck das Geld besorgen

Die Jungs, sagte Wacker-Trainer Michael Oenning am Freitagabend in der Red-Bull-Arena von Salzburg, seien bereit über die Schmerzgrenze zu gehen. Und damit meinte der Coach nicht das, was am Spielfeld weh tut. Denn trotz der nach wie vor fehlenden Gehälter lieferte die schwarzgrüne Mannschaft bei Liefering eine tadellose Leistung, holte sich mit einem 1:0-Sieg verdientermaßen die drei Punkte – die Prämie dafür ist freilich vorläufig vollkommen virtuell.