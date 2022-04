Städte-Freundschaft trotz der vielen Gegensätze

In Kooperation mit den Tourismusregionen Villach, Klagenfurt, Faaker- und Ossiacher See wurde 2021 ein außergewöhnliches filmisches Städteportrait produziert. In den Hauptrollen Klagenfurt und Villach, die sich trotz oder gerade wegen ihrer unterschiedlichen Seiten als „ziemlich beste Freunde“ präsentieren. Zu sehen ist es unter „Der Süden ruft“ am Freitag bei Servus TV.