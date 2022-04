Aus Berghotel wird bis Dezember 2023 Luxus-Resort

Bühne frei für das Triforêt Alpin Resort! Anstatt das stillgelegte Berghotel auf 1400 Meter Seehöhe direkt an der Mittelstation in Hinterstoder dem Boden gleichzumachen, baut Immo-Entwickler Limestone das Haus in ein 4-Sterne-Superior-Resort um und erweitert es obendrauf noch um 20 frei stehende Lodges.