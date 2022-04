Aufregung um gefällte Bäume in der Innenstadt

Alle Bäume waren krank

Landschaftsarchitekt Heinz Gerbl, der die Neukonzipierung über hat, kann die Kritik nicht nachvollziehen. Haider-Wallner sei von Anfang an eingebunden gewesen. Alle fünf Bäume seien krank gewesen, weil es an dem Standort zu heiß sei und sie nicht ausreichend Substrat hätten. Die Bäume werden ersetzt durch hitzeresistentere, diese erhalten auch größere Einfassung mit mehr Substrat wie in der Hauptstraße. Es sei ein sehr positives Projekt, bei dem einer der besten Designer Österreichs mitwirke, so Gerbl. Auch die Stadt betont, dass neue Bäume kommen, ergänzt mit neuen Möblierungs- und Sitzelementen sowie Grünstreifen. Zudem: Allein in den letzten zwei Jahren habe man 2000 Bäume im öffentlichen Raum gepflanzt.