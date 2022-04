Als Salzburg den Fußball-Thron Europas bestieg

Titel-Party in Nyon blieb aus

Was alle drei unisono bedauern: dass eine richtige Party nicht möglich war! Natürlich wurde in der Kabine ausgiebig gefeiert, da das Spiel aber an einem Montag stattfand, war am Abend in Nyon tote Hose. Zumal die Jungbullen nur wenige Tage später das nächste Match in der Liga mit Liefering hatten.