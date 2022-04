Eisbulle Pallestrang kehrt Salzburg den Rücken

Insgesamt konnte „Palle“ vier Meistertitel mit den Eisbullen feiern und absolvierte insgesamt 669 Ligaspiele für den Verein. Dabei gelangen ihm 163 Scorerpunkte. Seine Schlittschuhe will er aber noch nicht an den Nagel hängen. Wo er weitermacht, hat Pallestrang noch nicht entschieden. Fix ist, dass Salzburg für immer einen Platz in seinem Herzen haben wird: „Es ist so viel passiert in dieser langen Zeit. Ich werde auf jeden Fall immer mit schönen Erinnerungen an diese Zeit zurückdenken, an die Fans, an die Freundschaften, die ich in Salzburg geschlossen habe. Es waren einfach 12 schöne Jahre.“