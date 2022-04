Mikro-Atomkraftwerk passt auf einen Lastwagen

Der japanische Technologiekonzern Mitsubishi Heavy Industries will Atomkraftwerke per Lkw durch die Gegend befördern. In einem neuen Forschungsprojekt will man über einen Zeitraum von 20 Jahren Kleinstreaktoren zur Marktreife bringen, die an flexiblen Einsatzorten 25 Jahre lang bis zu 500 Kilowatt Leistung abgeben. Ist der Brennstoff erschöpft, soll das Mikro-Kernkraftwerk zurück zum Hersteller.