Wirbel um Gasthäuser wegen Hitlers Leibgericht

So schnell kann eine Tageskarte im Internet Wellen schlagen: Binnen weniger Stunden erlebten mehrere österreichische Wirtshäuser einen Shitstorm auf Twitter. Sie hätten am 20. April, an Adolf Hitlers Geburtstag, Eiernockerl mit Salat auf dem Menüplan stehen gehabt. Was daran so irrsinnig ist? Eiernockerl sollen Hitlers Leibspeise gewesen sein.