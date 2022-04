Irre: 950 Euro für ein WG-Zimmer in Innsbruck!

Satte 950 Euro waren 2021 für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft im Innsbrucker Stadtteil Wilten hinzublättern. „Dieser Preis war der Spitzenreiter in der aktuellen Erhebung, für die die Wohnexperten der AK Tirol im Vorjahr insgesamt 1744 Inserate gesichtet hatten, in denen WG-Zimmer in Innsbruck angeboten wurden. So entstand ein Mietpreisspiegel zur aktuellen Marktsituation“, heißt es in einer Aussendung der Arbeiterkammer.