Frühlingserwachen auf der Wiener Igelstation

Das Wiener Wildtierservice versorgt schon seit vielen Jahren verletzte und pflegebedürftige Igel in ihrer Auffangstation. Etwa 200 pflegebedürftige Tiere haben heuer die vergangenen Wintermonate auf der Igelstation verbracht. In reichhaltig eingestreuten Nestern durften die einzelgängerischen Stacheltiere in der Wildtierstation überwintern. Dabei stehen die Igel stets unter fachkundiger Betreuung der Tierpfleger. Für die Tiere werden dabei die üblichen Gegebenheiten in der Natur so gut wie möglich simuliert. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky hat bei einem Besuch in der Wildtierstation bereits die ersten aufgewachten Igel angetroffen.